İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mehmetçikler yemin etti

Amasya 15.

Piyade Eğitim Tugay Komutanlığında 30. dönem bedelli Mehmetçikler için yemin töreni düzenlendi.


4 bin 999 Mehmetçiğin yemin ettiği törene, Vali Varol'un yanı sıra 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Mehmet Atlı, Belediye Başkanı Mehmet Sarı, eski Amasya Valisi Halil İbrahim Daşöz, kurum ve kuruluş müdürleri ile yurdun dört bir yanından gelen asker aileleri katıldı.


Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın coşkuyla söylenmesiyle başlayan programda Tugay Komutanı Piyade Albay Mehmet Atlı konuşma yaptı. Birliğe ilk katılan asker ve ailesine Vali Varol tarafından belge ile hediyeleri verildi.


Resmigeçitin ardından tamamlanan törenin sonunda vatandaşlar Vali Varol ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.