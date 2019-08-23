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Merzifon 3. Ulusal Fotoğraf Yarışması

Amasya’nın Merzifon ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen ’Ulusal Fotoğraf Yarışması’ başladı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen 'Ulusal Fotoğraf Yarışması' başladı.


Yarışma hakkında bilgi veren Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, “3 gün sürecek ve 25 Ağustos Pazar günü jüri değerlendirmesi gerçekleşecek olan foto maratonumuz için Türkiye'nin dört bir tarafından şehrimize gelen değerli fotoğraf sanatçıları sabahın erken saatlerinden itibaren kayıtlarını yaptırıp Merzifonumuzu kendi karelerinden yansıtmaya başladılar. Daha ilk gününden yoğun katılım gerçekleşen yarışmamıza kayıt olan tüm yarışmacılarımıza teşekkür ediyor, memleketimize hoş geldiniz diyorum” dedi.


Yarışma 25 Ağustos Pazar günü jüri değerlendirmesi ile son bulacak.

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