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Merzifon emniyeti, mesafe kontrollerini sürdürüyor

Yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince banka, telefon bayileri önleri ve parklarda sosyal mesafe kontrolleri hız kesmeden devam ediyor.


Merzifon'da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak adeta küresel çapta hayatı felç eden korona virüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde alınan tedbirler kapsamında salgının yayılmasını engellemek amacıyla banka önleri, telefon bayileri önleri ve parklarda gerçekleştirdikleri sosyal mesafe kontrolü denetiminde bulundu.


Denetimlerde polis ekipleri, banka önleri, telefon bayileri önleri ve parklarda bulunan vatandaşlara sosyal mesafe kurallarına uymaları hatırlatarak, kurallara uymayanlar uyardı.

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