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Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine sağlık turizmi belgesi

Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi sağlık turizmi yetki belgesi almaya hak kazandı.


Uluslararası sağlık turizmi sağlık tesisi olma yolunda yapılan sağlık turizmi yetki belgesi başvurularının olumlu sonuçlandığını belirten Başhekim Uzm. Dr. Selçuk Sezikli, “Uluslararası sağlık turizmi yetki belgesi almak için yaptığımız başvuru Sağlık Bakanlığı yetkililerince kabul edilip uygun görüldü. Bu belgenin alımı hastanemizi bir adım daha öne taşıyacaktır. Bu güzel adımın hastanemiz ve çalışanları adına ayrıca Merzifonumuza, Amasyamıza ve bölgemize ilk olması sebebiyle hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.


Hastane bünyesinde Uluslararası Sağlık Turizmi Birimi kurulduğuna değinen Sezikli, “Kalitemizi, standartlarımızı arttırmak amacı ile yürümüş olduğumuz yolda adımlar atıyoruz. Hastanemiz yerleşik halkımızın sağlığını ön planda tuttuğu gibi özellikle yazın bu güzel şehrimize, ilçemize akın eden gurbetçilerimizin de sağlığını ön planda tutmaktadır. Aynı zamanda güzel Merzifonumuz stratejik konumda olması sebebiyle turistlerin de uğrak yeridir” diye konuştu.

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