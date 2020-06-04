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Merzifon OSB denetlendi

Amasya Valisi Dr.

Osman Varol'un talimatlarıyla ile Merzifon Organize Sanayi Bölgesi (OSB) denetlendi.


Osman Varol'un talimatlarıyla ile Sanayi ve Teknoloji Amasya İl Müdürlüğü tarafından başlatılan korona virüs tedbirlerine yönelik denetimler hız kesmeden devam ediyor. Merzifon Organize Sanayi Bölgesi'ndeki firmalarda gerçekleştirilen denetimlerde ateş ölçüm, takip kayıt, beyan, hijyen, 1,5 metre, iş sürekliliğini sağlama ve bilgilendirme gibi hususların incelendi.


Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Dursun Pazar, denetimlerin devam edeceğini belirtti.

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