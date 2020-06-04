İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Merzifon OSB'de fabrika temeli atıldı

Amasya’nın Merzifon Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) 1.

Amasya'nın Merzifon Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 1. etap ilave alanında bir fabrikanın temeli atılarak inşasına başlandı.


Yeni yatırımların hayata geçtiği, normalleşme süreciyle sanayi çarklarının yeniden hızla dönmeye ve üretimin yoğunlaşmaya başladığı Merzifon OSB'de 1. etap ilave alanında bir fabrikanın temeli atılarak inşasına başlandı. Bir tekstil firması tarafından inşasına başlanan fabrikanın hayırlı, uğurlu olmasını dileyen Amasya Valisi Dr. Osman Varol, “Bu süreçte devletimize ve ülkemizin geleceğine güvenip yatırım yaparak ilimiz ekonomisi ile istihdamına katkı sağlayan girişimcilerimizi tebrik ediyorum” dedi.


Firma sahibi Şener Şen, faaliyetlerine olan desteği dolayısıyla Vali Varol'a teşekkür etti.


Kurban kesilerek dua edilen temel atma programına ayrıca Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, Belediye Başkanı Alp Kargı ve diğer yetkililer katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.