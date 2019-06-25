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Merzifon'da ev yangını

Amasya’nın Merzifon ilçesinde meydana gelen yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydana gelen yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi Mert Sokak'ta Fatma Kıvrak'a ait evde mutfak ocağından yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Merzifon Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın kısa süre içinde kontrol altına alınıp, çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, evde büyük çaplı maddi zarar oluştu.

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