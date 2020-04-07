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Merzifon'da fabrika yangını korkuttu

Amasya’nın Merzifon ilçesinde bir fabrikada yangın çıktı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir fabrikada yangın çıktı. Büyük çapta hasara yol açan yangın korkuttu.



Edinilen bilgiye göre, Merzifon Organize Sanayi Bölgesi'nde elektrik motoru üretiminin yapıldığı bir fabrikada henüz bilenmeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikadan çıkan dumanı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları yapıldı. Polis ekiplerinin de güvenlik önlemi aldığı yangında, fabrikada çalışanlar tahliye edildi. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken fabrikada büyük çapta hasar meydana geldi.

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