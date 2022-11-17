İhlas Haber Ajansı

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Merzifon'da işçiler yağ fabrikasında kuyuya düştü: 6 işçi hastaneye kaldırıldı

Amasya’nın Merzifon ilçesinde bir yağ fabrikasının arıtma ünitesi kuyusuna onarım yapmak için giren 6 işçi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir yağ fabrikasının arıtma ünitesi kuyusuna onarım yapmak için giren 6 işçi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre, fabrikanın arıtma ünitesinin bulunduğu kuyuya onarım yapmak için giren 6 işçi, henüz belirlenemeyen nedenle yaralandı. Yetkililerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda acil sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirildi. İşçiler Sinan Kaplan, Mehmet Kalem, Hüseyin Ay, Emrullah Özer, Ceyhan Ayvalı ve Aydın Şenyüz ambulanslarla Merzifon Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İşçilerden 2'sinin yoğun bakıma alındığı öğrenildi.


İşçilerin elektrik kaçağından yaralandığı veya metan gazından zehirlendiği şüphesi üzerinde duruluyor.

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