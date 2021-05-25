Merzifon'da kaçak içki operasyonu: 1 gözaltı

Amasya'nın Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, sahte ve kaçak içkilerle vatandaşları zehirlediği iddia edilen bir şahsı gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, E.A. isimli zanlının sahte ve kaçak içki satışı yaptığı bilgisini aldı. Bunun üzerine fiziki ve teknik takip başlatan ekipler, şahsın ikametine bir operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, zanlının satışa hazırladığı 5 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi. Etil alkolden yaptığı içkileri satarak vatandaşları zehirlediği öne sürülen E.A. isimli şahıs, Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.A. isimli şahıs, aynı gün Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

“Kaçak ve sahte içki ticareti yapmak” suçundan savcı karşısına çıkarılan E.A. serbest bırakıldı.