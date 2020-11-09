Merzifon'da korona denetimi devam ediyor

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında alışveriş ve sosyal hayat açısından canlı cadde, bulvar ve sokaklar gibi kişilerin yoğun olarak bulundukları kalabalık yerler denetlendi.

İlçe Kaymakamı Gürkan Demirkale, yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında kontrollü sosyal hayat döneminde temel prensipler olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra alışveriş ve sosyal hayat açısından canlı cadde, bulvar ve sokaklar gibi kişilerin yoğun olarak bulundukları kalabalık yerlerde belirlenen tedbirlerin kapsamlı şekilde kontrollerinin yapıldığı denetimlere katıldı.

Denetimlerde Demirkale'nin yanı sıra, Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Ergül, İlçe Emniyet Müdürü Sunay Öztürk, İlçe Sağlık Müdür Vekili Selçuk Sezikli, kurum amirleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve ilgili mahalle muhtarları yer aldı.

Denetimlerde Demirkale, işletme sahipleri ve vatandaşlara tedbiri elden bırakmamaları konusunda uyarılarda bulundu.