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Merzifon'da meyve fidanı üretimi

Merzifon İlçe Kaymakamı Gürkan Demirkale, Merzifon Ziraat Odası’nın Bir Milyon Meyve Fidanı Tesisinde incelemede bulundu.

Merzifon İlçe Kaymakamı Gürkan Demirkale, Merzifon Ziraat Odası'nın Bir Milyon Meyve Fidanı Tesisinde incelemede bulundu.


Demirkale, Merzifon Ziraat Odası tarafından yetiştirilen meyve fidanlarının, satışının sağlanması konusunda Merzifon Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Aktaş ile gerekli görüşleri gerçekleştirerek önerilerde bulundu.


Burada açıklama yapan Aktaş, “Fidanlıkta çalışan işçilerimiz vatandaşlardan gelen talepler üzerine özveri ile çalışmalarını sürdürürken ayrıca yapılmakta olan 80 bin Chandler ceviz fidan aşılaması ise tüm hızıyla devam etmektedir” dedi.


Çalışanlarla bir süre sohbet eden Kaymakam Demirkale işçilere kolaylıklar diledi.

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