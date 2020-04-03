İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Merzifon'da nakdi yardımlar evlere ulaştırılıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın korona virüs tedbirleri kapsamında 2 milyon ihtiyaç sahibi aileye biner TL tutarındaki ödemeleri, ülke genelinde olduğu gibi Merzifon’da da vatandaşların evlerine ulaştırılıyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın korona virüs tedbirleri kapsamında 2 milyon ihtiyaç sahibi aileye biner TL tutarındaki ödemeleri, ülke genelinde olduğu gibi Merzifon'da da vatandaşların evlerine ulaştırılıyor.


İhtiyaç sahibi ailelere 1 Nisan 2020 tarihi itibarıyla ödenmeye başlayan nakdi destek sürecinde vatandaşların PTT şubeleri önünde korona virüs tehlikesine maruz kalacak şekilde bulundukları görüldüğünden 3 Nisan 2020 saat 10.00 itibarıyla nakdi destekler hak sahibi ailelerin evlerine emniyet ve jandarma ekipleri eşliğinde PTT görevlileri tarafından ulaştırılmaya başlandı.


Vatandaşların bu kapsamda korona virüs salgınına karşı maruz kalmalarının önlendiğini belirten Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, “Hak sahibi ailelerimizi tek tek ziyaret ederek desteklerini kendilerine ulaştıran ekiplerimiz bu şekilde vatandaşlarımızın korona virüs riskine maruz kalmalarına engel olmaktadır” dedi.


Devletin bu tür uygulamasından memnuniyet duyduğunu söyleyen vatandaşlar, zor zamanlarda devletin sağladığı sosyal destekleri büyük bir mutlulukla karşıladıklarını belirterek, “Allah devletimize zeval vermesin. Bu salgından da inşallah bir an önce kurtuluruz” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.