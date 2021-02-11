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Merzifon'da sağlık çalışanlarına 2. doz aşı

Amasya’nın Merzifon ilçesinde sağlık çalışanlarına 2.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde sağlık çalışanlarına 2. doz korona aşısı yapılıyor.


Yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında 13 Ocak Çarşamba günü Bilim Kurulu üyeleri ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya Çin'den gelen CoronaVac aşısı yapılmıştı. 14 Ocak Perşembe günü ise sağlık çalışanları için aşılama başlamıştı. Yurt genelinde olduğu gibi Merzifon'da korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan aşılama sürecinde ilk doz aşısı yapılan sağlık çalışanlarını 2. doz aşı da uygulandı.


70 yaş ve üzeri vatandaşlar içinde aşılamanın başladığını söyleyen Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Selçuk Sezikli, “Kovid-19'a karşı; sağlık çalışanlarımızı 2. doz aşılama faaliyetlerimiz ile randevu alarak hastanemize başvuran 70 yaş üzeri vatandaşlarımızı ilk doz aşılama faaliyetlerimiz, bugün itibariyle başlamıştır" dedi.

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