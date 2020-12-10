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Merzifon'da uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama

Amasya’nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu hap ile yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu hap ile yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.


İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda Meray Kavşağı'nda 13 bin 944 adet uyuşturucu hap ile yakalanan B.U., O.A. ve H.K. isimli şüpheli şahısların emniyetteki işlemleri tamamlandı.


Sağlık kontrolünden geçirilen B.U., O.A. ve H.K. 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Ekipler, dün gece yaptıkları uygulama sırasında içerisinde uyuşturucu madde taşıdığı bilgisi üzerine bir aracı durdurmuş, araçta bulunan 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına almıştı.

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