Merzifon'da Vefa Sosyal Destek Grubu toplantısı

Korona virüsü salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara yönelik getirilen sokağa çıkma yasağı kapsamında özellikle tek başına yaşayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların mağdur olmaması; temel ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturuldu.

İlçe Kaymakamı Gürkan Demirkale, ikametlerinden ayrılmalarına kısıtlama/yasaklama getirilen vatandaşların 112, 155, 156 numaraları üzerinden ihtiyaçlarını bildirebileceklerini bu çağrıların cevaplandırılması ve gerekli hizmetlerin üretilmesi için ihtiyaç duyulacak sayıda başta kolluk birimleri olmak üzere yeteri kadar kamu görevlisi/ekip ve aracın görevlendirileceğini ifade etti.