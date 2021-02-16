Merzifon'da yoğun bakım sayısı arttırıldı

Amasya'nın Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'nde yapımı tamamlanan 9 yataklı yoğum bakım ünitesi hizmete açıldı.

Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Selçuk Sezikli, yeni tip korona virüs nedeniyle daha önceden bulunan yoğun bakımlara ek olarak açılan 9 yataklı 2. seviye yoğun bakım ünitesinin yerli ventilatörler (solunum cihazı) ve son teknoloji ile üretilmiş cihazlarla hizmet vereceğini söyledi.

Vaka sayılarının artmasıyla 17 adet yatak sayısının 38'e çıkarıldığını aktaran Başhekim Sezikli, “Kovid-19 pandemisi öncesinde hastanemizde 17 yataklı 2. basamak yoğun bakımımız bulunmaktaydı. Bu süreçte vaka yoğunluğunun artışına bağlı hastanemize, 17 yataklı 2. basamaklılara ek olarak 12 yataklı 1. basamak, daha sonra 9 yataklı 2. basamak yoğun bakım ekledik. Daha önceki süreçte 7 tane ventilatörümüz var iken son süreçte 32 tane oldu. Bu süreçte 1 milyon 580 bin TL'lik bir yatırım ile yoğun bakımımızı hizmete açıyoruz. İçerisinde yerli olarak üretilen 9 adet ventilatör ve monitörlerimiz bununla birlikte son teknoloji ile üretilmiş cihazlarımızla hizmet vereceğiz. Bu yatırımın sağlanmasında bizlere destek olanlara şahsım ve halkımız adına teşekkür ediyorum. Bu hizmetin tüm hastalarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.