Merzifon'daki hastaneye taş kırma ünitesi

Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'nde ESWL taş kırma ünitesi yapılan açılışla hizmete girdi.

Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Selçuk Sezikli, “Kaliteli ve mümkün olan en iyi sağlık hizmetini sunmak, hastanemiz bünyesinde mümkün olabilecek hizmetleri hastanemize bir bir kazandırıp vatandaşlarımıza sunmak hedefindeyiz. Bu noktada hastanemize kazandırdığımız taş kırma ünitesi (ESWL) ile hastanemizden hizmet alabilecek vatandaşlarımızın taş kırdırmak için il merkezi ve veya diğer illere gitmesini azaltmış olacağız” dedi.

Üroloji uzmanlarıyla yaptıkları görüşmelerde taş hastalığının bölgede yaygın olduğuna değindiklerini anlatan Sezikli, “Yaklaşık olarak polikliniğe başvuran her 10 hastanın 2'sinde böbrek taşı saptandığı ve bu hastalarımızın büyük bir kısmında da taş kırma ile sonuç alabileceğini belirttiler. Bu anlamda hastanemizden hizmet alan vatandaşlarımız için ihtiyaç olduğu ve il merkez ve diğer illere başvurduklarını tespit ettik ve girişimlerde bulunarak sonuç aldık” diye konuştu.

Sistemin yüksek frekanslı ses dalgalarını vücudun dışından göndererek böbrek taşını küçük parçalara ayırıp idrar yollarından düşmesini sağlamaya yaradığına değinen Üroloji Uzmanı Dr. Faruk Koç da, “ESWL cihazlarının en büyük özelliği hedeflenen taşa çok küçük odaklı şok dalgaları uygulayabiliyor olmasıdır. Bu sayede taş kırma işlemi hastalar için ameliyata gerek kalmadan ağrısız ve konforlu bir şekilde gerçekleşmektedir. Ayrıca şok dalgalarının küçük bir odakta toplanarak taşa uygulanması, çevre böbrek dokularında meydana gelebilecek hasarı önlemekte ve yüksek parçalama verimliliği sunmaktadır. Bu cihaz elektromanyetik olarak şok dalgaları oluşturmakta, bu sayede efektif bir şekilde ses dalgasını odak noktasına ulaştırmaktadır. Bu işlem sırasında cihaz çok az ses çıkarttığı için hastayı rahatsız etmemektedir” şeklinde konuştu.

ESWL'nin çoğunlukla anestezi gerektirmeyen bir yöntem olduğunu söyleyen Koç, “Ancak çocuk ve bebek hastalarda anestezi altında yapılmaktadır. Herhangi bir ön hazırlık gerektirmemekle beraber kan sulandırıcı ilaçlar işlemden 5-7 gün önce kesilmelidir. ESWL seansından yaklaşık 30 dk önce güçlü bir ağrı kesici ilaç verilerek beklenir ve hasta seansa alınır. Taş şikayeti olan hastalar üroloji polikliniğinde uzman hekimler tarafından değerlendirildikten sonra uygun görüldüğü takdirde ESWL işlemine yönlendirilir. ESWL'nin standart seans aralığı 7-10 gün ve seans sayısı 3'tür. Ancak taşın özelliklerine göre değişiklik gösterebilmektedir. Taşların kırılmasında başarı oranı taşın bulunduğu yere, sertliğine, büyüklüğüne göre değişim gösterir. Taş parçalarının düşmesine yardım etmek için günlük 8-10 (2,5-3 litre) bardak sıvı almanız gerekir. ESWL seansı sonrası ortalama 7-10 gün sonra kontrole gelmeniz gerekmektedir. Kontroller taş temizlenene kadar devam etmektedir. Taş tedavisi biten hastaların 6 ayda bir kontrole gelmesi gerekmektedir çünkü taş hastalığı tekrarlamayı sever ve erken dönemde fark edilmesi avantaj sağlar” ifadelerini kullandı.

Açılışa, Amasya İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz, İŞKUR İl Müdürü Osman Yılmaz ve SGK İl Müdürü Nurcan Yurt Şenel de katıldı.