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Merzifon'un sosyo-ekonomik durumunu öğrendi

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Merzifon Kaymakamlığı’nı ziyaret ederek ilçenin sosyo-ekonomik durumu hakkında brifing aldı.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Merzifon Kaymakamlığı'nı ziyaret ederek ilçenin sosyo-ekonomik durumu hakkında brifing aldı.


Valiler Kararnamesi ile Amasya Valiliğine atanan Vali Mustafa Masatlı, hayırlı olsun ziyaretlerini kabul ederken, iade-i ziyaretlerde bulunmaya başladı. Bu kapsamda Masat'lı Merzifon'da bir takım ziyaretler gerçekleştirdi.


Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, Belediye Başkanı Alp Kargı ve daire müdürleri tarafından karşılanan Vali Masatlı, ilçenin sosyo-ekonomik durumu ile halka sunulan kamu hizmetleri konusunda brifing alarak değerlendirmelerde bulundu.


Daha sonra belediyeye ziyarette bulunan Masatlı, belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı. Başkan Kargı, Masatlı'ya ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek görevinde kolaylıklar diledi.

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