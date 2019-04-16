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Mevsimlik tarım işçileri için tedbirler masaya yatırıldı

Amasya’da yüzlerce mevsimlik tarım işçisinin çalışacağı tarım sezonu öncesi alınacak bir dizi tedbir masaya yatırıldı.

Amasya'da yüzlerce mevsimlik tarım işçisinin çalışacağı tarım sezonu öncesi alınacak bir dizi tedbir masaya yatırıldı.


Vali Dr. Osman Varol'un başkanlığındaki toplantıda mevsimlik ve gezici tarım işçisi olarak çalışmak amacıyla memleketlerinden aileleriyle birlikte gelecek olanların bu süreçte ulaşım, barınma, eğitim, sağlık, güvenlik, sosyal, beşeri ilişkileri, çalışma ve sosyal güvenlik bakımından karşılaşabilecekleri olası sorunlar şimdiden değerlendirilerek çözümüne yönelik yapılacak çalışmalar ele alındı.


Toplantıya İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız ile İl Özel idaresi Genel Sekreteri A. Faruk Aykutlu ve diğer yöneticiler de katıldı.

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