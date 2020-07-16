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Mezarlık yolu asfaltlanıyor

Suluova Belediyesi, Belediye Kabristanlığı yolu üzerinde asfalt öncesi çalışmalara başladı.


Ekipler Bireylül Mahallesi Belediye Kabristanlığı, Makine İkmal Kampüsü ve köy bağlantı yolunda asfalt öncesi zemin iyileştirme çalışmalarına başladı. Belediye Başkanı Fatih Üçok, “Yaşam standartları ile her platformda büyüyen ve gelişen bir Suluova için çalışmalarımıza kesintisiz devam ediyoruz. Belediye Kabristanlığı yolunun asfalt çalışmalarına başladık. İnşallah çalışmalarını kısa sürede tamamlayarak Kurban Bayramı öncesinde hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. İlçemize Hayırlı olsun” dedi.

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