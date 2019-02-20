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MHP adayı Sarı: “Amasya'ya yeni bir ufuk açacağız”

MHP Amasya Belediye Başkan Adayı Mehmet Sarı, “Amasya’ya yeni bir ufuk açacağız.

MHP Amasya Belediye Başkan Adayı Mehmet Sarı, “Amasya'ya yeni bir ufuk açacağız. Amasyamızın durağan halini bir şekilde harekete geçireceğiz” dedi.


Parti binasında 31 Mart seçimleri için belediye ve il genel meclisi için gösterilen adaylarla birlikte basın toplantısı düzenleyen MHP MYK üyesi Sarı, “Niyetimiz halis, akıbetimiz inşallah halis olacaktır. Amasya'yı olduğu yerden oynatacağız. Ey Amasya sana yeni bir ufuk açacağız. Amasyamızın durağan halini bir şekilde harekete geçireceğiz” diye konuştu.


Aralarında eski MHP İl Başkanı Yaşar Elbir ile İl Genel Meclisi Üyesi Mesut Ünal'ın da olduğu belediye ve İl Genel Meclis adayları kendilerini tanıtıp, Sarı ve parti yöneticilerine olan güvenlerini vurguladılar.

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