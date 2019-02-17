MHP'li Enginyurt: "1 Nisan günü Trump tweet atmak için fırsat kolluyor”

Amasya'da partisinin düzenlediği belediye başkan aday tanıtım toplantısına katılan MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, ABD Başkanı Donald Trump'ın 31 Mart seçimleri için fırsat kolladığını öne sürerek, “1 Nisan günü Trump denen emlakçı tweet atmak için fırsat kolluyor. Eğer istediği sonuçları alırlarsa diyecek ki bir gece yarısı, ‘Recep Tayyip Erdoğan'ı başkanlıktan aldım. Filancayı başkan yaptım. Dökülün sokağa.' Allah korusun. Fransa'daki sarı yelekliler gibi, Venezuela'daki sokaklara dökülenler gibi Türkiye'de de birileri sokağa dökülürse bir kaos doğar. Bu kaos 5 bin tır silahla Suriye'de bekleyen PKK'lı/ PYD'liye fırsat verir. Onlar da ülkemize saldırıya geçerse Türkiye yeniden bir kardeş kavgasına gider. Bir kardeş kavgasını 12 Eylül öncesinde yaşamış bir kardeşiniz olarak diyorum ki Allah o günleri bir daha göstermesin. Allah o günleri bir daha yaşatmasın. İşte biz yaşanacak bir tehlikeyi liderimiz Devlet Bahçeli bugünden gördüğü için ‘beka sorunu' diyor. O sebeple Cumhur İttifakı yaptık” diye konuştu.

HPP'li Sezai Temelli'nin sözlerine de tepki gösteren Enginyurt, “'Kürdistan'da biz kazanacağız. Batıda da AK Parti ve MHP'ye kaybettireceğiz' diyor. Biz de diyoruz ki, bu ülke toprakları içerisinde Kürdistan diye bir toprak yoktur. Kim kurmak isterse kafasını patlatırız. Nasıl hendeklere gömdüysek bu ülkede Kürdistan'ı kurmak isteyenlerin, Kürdistan hayalleri kuranların kafasında balyoz olur patlarız. İşte bizim beka dediğimiz bu” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerine yönelik sözlerinin hatırlatıldığını ifade eden Enginyurt, “'Daha düne kadar Recep Tayyip Erdoğan size neler dedi neler. Neler söyledi neler. Ama siz niçin Recep Tayyip Erdoğan ile berabersiniz' dediklerinde biz şunu diyoruz; doğrudur. Sayın Cumhurbaşkanı bize çok şey demiştir. Ama hoş. Biz de Mekke müftüsü değiliz, ondan geriye kalmadık. Biz de bir dediyse beş dedik. Ama 15 Temmuz'da bir şey yaşadık. Ne yaşadık. Pensilvanya'daki sümüklü alçağın evlatları bu ülkede darbe yapmaya kalktı” ifadelerini kullandı.

Enginyurt, Amaya Spor Salonu'nda MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman'ın yanı sıra milletvekilleri ve çok sayıda partilinin de katıldığı aday tanıtım toplantısında Amasya Belediye Başkan adayı Mehmet Sarı'ya destek istedi.