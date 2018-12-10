Milletvekili Karahocagil: “Eski Türkiye'deki hastanelerde yaşanan utanç verici görüntüleri orta yaş üzeri vatandaşlarımız daha iyi bilir”

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, “Eski Türkiye'deki hastanelerde yaşanan utanç verici görüntüleri orta yaş üzeri vatandaşlarımız daha iyi bilir” dedi.

Bu görüntülerin yaşandığı dönemde görev yapan genel müdürlerin çoğunluğunun halka hizmetten ziyade halka eziyet etme düsturu üzerine programlandığına inandığını vurgulayıp gençlere durumu anlamaları için örnek veren Milletvekili Karahocagil, “Hastane ücretini ödemezseniz vefat eden yakınlarınız, hastalarınız rehin olarak alınıyordu. İşçilerin hastanesi ayrı, askerin ayrı ayrı idi. İşçiler 3. sınıf hastanelerde tedavi görüyordu. İlaç almak fermana mahsustu. Bırak uçak ambulans, helikopter ambulans, kar aracı ambulansı doğru dürüst ambulansımız yoktu. Olanlardan hizmet almakta milletvekiline, valiye, il başkanına ulaşmakla oluyordu” diye konuştu.

Bugün ülkede genel sağlık sigortası şemsiyesinin dışında kalan kimsenin bulunmadığını vurgulayan Mustafa Levent Karahocagil, “Hastane yatak kapasitemizi 136 bin ilave ile 240 bine, sağlık çalışanı sayımızı 550 bin ilave ile 928 bine ve doktor sayımızı da 94 bin ilave ile 231 bine çıkardık. Ambulans sayımızı 618 adetten 5 bine çıkardık. Her bölgeye hitap edecek ambulans helikopterlerimiz, ambulans uçaklarımız mevcut. 112 Acil sağlık istasyonu sayımızı 481 adetten 2 bin 668'e yükselttik. Aile hekimliği sistemini tüm ülkede yerleşmesini sağladık. Artık ülkemizde şehir hastaneleri dediğimiz, halkımıza sağlıkta en güzel hizmeti sunma çabasındayız. Şu ana kadar Yozgat, Isparta, Mersin, Adana, Kayseri ve Elazığ'da 6 şehir hastanemizi hizmete aldık. Yakında Ankara Bilkent, Eskişehir ve Manisa'yı da hizmete alıyoruz ve toplamda şehir hastanelerinde 44 bin 400 adet yatak sayısına ulaştık” şeklinde konuştu.

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hakkında bilgi veren Karahocagil şunları söyledi:

“Sağlık Bakanlığının izni olmadan organ nakli ve üremeye yardımcı tedavi merkezi hizmeti veren kurum ve kuruluşların faaliyeti durdurulacak veya faaliyet izni iptal edilecek. Düzenlemeyle birlikte doktorların birden fazla görevi kabul etmeleri için tabip odasından izin almaları şartı kaldırıldı. Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sebebiyle kasten işlenen suçlardan şüpheli olanlar, kolluk görevlilerince yakalanacak ve gerekli işlemleri yapılarak cumhuriyet başsavcılığına sevk edilecek. Tütün malzemelerinin marka, paketin sadece bir yüzeyine ve bu yüzeyin yüzde 5'ini aşmayacak şekilde yazılacak. Paketlerin üzerine markanın logosu, simgesi veya işaretleri konulamayacak. Bu kurallar birden fazla paketi bir arada bulunduran tütün ürünleri kutuları için de geçerli olacak.”