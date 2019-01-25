Milli Eğitim Müdüründen liselilere sıra dışı oyun

2 hafta önce göreve başladığı gün geç saatlerde Macit Zeren Fen Lisesinin pansiyonunda kalan öğrencileri ders çalışırken çat kapı ziyaret eden Milli Eğitim Müdürü Kösterelioğlu, bu sefer de yarıyıl tatili olmasına rağmen gündüz saatlerinde gittiği okulda sınavlara hazırlanan öğrencilerle sohbet ederken Okul Müdürü Ahmet Eren'in "Öğrencilerimiz çok çalışmaktan dolayı yorgun" sözleri üzerine dinlenmeleri amacıyla birlikte oyun oynama teklifinde bulundu. Okul bahçesine inen öğrenciler müdürün anlattığı oyunu kısa sürede kavrayıp keyifli dakikalar geçirdi.

Oyunun ardından öğrencilere sucuk-ekmek ikramında bulunan Kösterelioğlu, “Öğrencilerimizin geç saatlere kadar ders çalıştıklarını gördük. Üzerlerinde çok çalışmaktan dolayı yorgunluk olduğu söylenince. ‘Oyun oynayalım, canlanalım' teklifi getirdim. Onlar da bundan çok mutlu oldular” dedi.

En genç milli eğitim müdürleri arasında olan 42 yaşındaki Kösterelioğlu, yapılan araştırmalarda sürekli ders çalışmanın yanı sıra öğrencilerin kendilerine kısa süreli dinlenme ve eğlence arası vermesinin başarılarını daha da artırdığının tespit edildiğini söyledi.

Sıra dışı duruma şaşıran öğrencilerden Ezgi Şimşek, “Oyun çok güzeldi. İlk defa oynadım hayatımda. Milli Eğitim Müdürünün bu kadar sevecen ve samimi olması güzel. Derslerden de bazen insan yoruluyor. Böyle etkinliklerde insanı rahatlatmak adına güzel oluyor” diye konuştu.

Kiracı-ev sahibi adlı oyununun kendilerini dinlendirdiğini belirten Furkan Yuşa Kılınç da "Çok şaşırtıcıydı. Bir Milli Eğitim Müdüründen böyle beklemezdim” şeklinde konuştu.

Berkay Kunt ise “Müdürümüz elleriyle sucuk-ekmekte dağıttı. Oyun da oynattı. Alkış da yaptırdı. Zevkli, değişik bir gün oldu” ifadelerini kullandı.