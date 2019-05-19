Milli Mücadele'nin 100. yılında 2 bin kişi Atabarı oynadı

Amasya'da Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ve Türkiye Halk Oyuncular Birlik Platformu iş birliği ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş mücadelesini başlatmak için Samsun'a çıkışının 100. yıl dönümünde saatler 19.19'u gösterdiğinde 81 il ve 19 ülkenin eş zamanlı oynadığı, “Dünya Atabarı Oynuyor'' projesi gerçekleştirildi.

Proje kapsamında saatler 19.19'u gösterdiğinde Amasya Yavuz Selim Meydanı'nda yaklaşık 2 bin kişi Atabarı oynayarak, Milli Mücadele'nin 100. yılını kutladı.

Amasya Valisi Dr. Osman Varol yaptığı konuşmada, “Milli Mücadelemizin 100. yılındayız. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bir grup arkadaşıyla birlikte Milli Mücadele ateşini yakmak için Amasya'ya adım attığı günün 100. yılındayız. Bu 100. yılda o dönem milletini, vatanını kurtarmak için vatandaşlarımızın göstermiş olduğu coşku aynı şekilde devam ediyor. Hem ülkemizin dört bir yanında hem yurt dışı temsilciliklerimizde Milli Mücadelemizin 100. yılıyla ilgili çok coşkulu etkinlikler var. Bugün Samsun'da çok güzel etkinlikler yapıldı. İlimizde ha keza çok güzel etkinlikler yapıldı. Şimdi de Kültür Bakanlığımızın bu güzel projesiyle saat 19.19'da 81 ilimizde tüm vatandaşlarımız hep birlikte Atabarı oynuyorlar. Biz de biraz önce onlarla birlikte Atabarı oynadık. Arkamda bu coşkuyu görüyorsunuz. Bu Milli Mücadele'yle ilgili hassasiyetimiz bizim beraberliğimizin, birliğimizin en büyük sembollerinden bir tanesidir. Nice 100 yıllar bu birliği aynı şekilde taşıyacağımıza canı gönülden inandığımız söylemek istiyorum” diye konuştu.