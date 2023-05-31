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Milli Parklar, telli turna ailesinin fotoğrafını paylaştı

Amasya’da uzun yıllar sonra ilk defa geçen yıl görülmesiyle kuş gözlemcilerini heyecanlandıran telli turna çifti bu sene de aynı yere gelerek yuva yaptı.

Amasya'da uzun yıllar sonra ilk defa geçen yıl görülmesiyle kuş gözlemcilerini heyecanlandıran telli turna çifti bu sene de aynı yere gelerek yuva yaptı. Türkülere konu olan telli turnaların Afrika'dan birlikte uçup geldikleri yavrusu da görüntülendi.


Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü geçen yıl doğan yavru turnanın fotoğrafını paylaştı.


“Turna Eylem Planı ve İzleme Çalışmaları” doğrultusunda Amasya'da telli turna kuşunun önceki yıllarda üreme kaydı olan, geçtiğimiz yıllarda ve izleme esnasında yeni yuva yaptığı belirlenen yerlerde izleme çalışmasının Avcılık ve Yaban Hayatı Şubesi ekibi tarafından gerçekleştirildiği bildirildi. Kuluçka döneminde olan telli turnalar ve önceki yılın yavrusu izlendi.

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