Mimarlık Fakültesi öğrencilerinden Antalya'ya teknik gezi

3. ve 4. sınıf öğrencileri Dr. Öğr. Üyesi Bige Şimşek İlhan, Arş. Gör. Deniz Özge Aytaç ve Arş. Gör. Kadir Tolga Çelik tarafından yürütülen dikey stüdyo dersleri kapsamında geliştirecekleri projeler için Antalya'ya teknik gezi düzenledi.

Plansız kentleşme, doğal ve tarihi dokunun tahribatı, yeşil altyapı eksikliği, kimliksizlik, yersizlik gibi günümüz kentlerinin güncel meselelerine eleştirel bir söylem geliştirmek motivasyonuyla yola çıkan öğrenciler, Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tahsin Yılmaz rehberliğinde Kepez Dokuma Fabrikasını, Antalya'nın ilk bölge turizm rehberi Hüseyin Çimrin eşliğinde Antalya Kaleiçi'ni, Mimar Öğr. Gör. İbrahim Saygılı rehberliğinde Antik Çağ'ın üç limana sahip ünlü liman kenti Phaselisi, kentsel ögelerini, konumlanışlarını ve mimari yapılarını incelediler.

Peyzaj Mimarları Odası Antalya Şubesine ziyarette bulunan öğrenciler, peyzaj mimarı Bilge Öz ve Gamze Karaoğlu meslek odasını tanıtımı, meslek sorumlulukları, meslek etiği hakkındaki bilgilendirmelerinin ardından Dokuma Park, çalışma alanı ve kıyı bandı boyunca kesintisiz devam eden Konyaaltı Sahil Düzenlemelerini, kent ve su ilişkisini tanımlayan açık alan tasarımlarını incelediler.

Antalya Kepez Belediyesine ziyarette bulunan öğrenciler, Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve Başkan Yardımcısı Sebahat Adanır ile görüşerek belediyelerinin vizyon projeleri ve eski Dokuma Fabrikasının yenilenerek Dokuma Park alanına dönüşüm serüvenini aktarmış oldukları interaktif söyleşi ile arazi keşiflerini tamamladılar.

Üç günlük teknik gezide yoğun bir biçimde Antalya'nın doğal, kentsel ve tarihi peyzajlarından kesitler deneyimleyen öğrenciler, Akdeniz coğrafyası ve kültüründen aldıkları ilhamlar ile teknik geziyi tamamladılar.

Mimarlık Fakültesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Bige Şimşek İlhan, güz dönemi stüdyo dersleri kapsamında yürüttükleri stüdyoların ortak uğraşı çerçevesinde düzenledikleri teknik geziyi öğrencilerin Antalya'nın doğal ve kentsel karakteristiklerini, edindikleri bilgilerle eşzamanlı algısal deneyimlemeleri üzerine kurguladıklarını belirtti.

İlhan, öğrencilerin bu özel deneyimi yaşamalarına olanak sağlayan Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı'ya desteklerinden ötürü çalışma arkadaşları ve öğrencileri adına teşekkür etti.