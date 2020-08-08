Minibüs direğe çarparak takla attı: 5 yaralı

Amasya'da minibüsün elektrik direğine çarpıp takla atması sonucu 5 kişi yaralandı.

Özkan Erdal Çetin idaresindeki minibüs, Kapıkaya mevkisinde yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada, sürücü ile Bedirhan Buğra, Şengül, Cemile ve Mustafa Emre Çetin yaralandı. Araç içerisinde sıkışan ve Amasya Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Amasya Sabuncuoğlu Şerefettin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.