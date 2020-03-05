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Minik öğrenciler ambulans hakkında bilgilendirildi

Amasya’nın Merzifon ilçesinde İl Ambulans Servisi Başhekimliği ekipleri tarafından Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencilerine ambulans hakkında bilgilendirme yapıldı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde İl Ambulans Servisi Başhekimliği ekipleri tarafından Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencilerine ambulans hakkında bilgilendirme yapıldı.


Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi Başhekimi ve Merzifon İlçe Sağlık Müdür Vekili Uzm. Dr. Selçuk Sezikli'nin katılımıyla Merzifon Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencilerine ambulans tanıtımı yapıldı. Ambulansta görevli sağlık personelleri, Merzifon Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencilerine ambulans çağırmak için 112'nin aranması gereken durumlar ile ambulans içinde yer alan tıbbi ekipmanlara ilişkin bilgiler verdi.


Bilgilendirme sonrasında Sezikli, desteklerinden ötürü Amasya İl Ambulans Servisi Başhekimliğine teşekkür etti.

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