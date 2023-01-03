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Minik sporcular Başkan Öztürk'ün doğum gününü kutladı

Taşova Belediyesi Spor Kulübü’nün hentbol ve güreş branşının sporcuları, ziyaret ettiikleri Belediye Başkanı Bayram Öztürk’ün doğum gününü kutladı.

Taşova Belediyesi Spor Kulübü'nün hentbol ve güreş branşının sporcuları, ziyaret ettiikleri Belediye Başkanı Bayram Öztürk'ün doğum gününü kutladı.


Hazırladıkları pastayı getirerek sürpriz yapan minik sporcular, 53 yaşına giren Başkan Öztürk'e pastanın üstündeki mumları üfletti.


Doğum günü jestleri için konuklarına teşekkür eden Öztürk, iyi bir sporcu ve bol madalya almaları konusunda gayret etmeleri sözü istedi.

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