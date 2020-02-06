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Minikler, gözünden atasözü ve deyimleri tasarladı

Merzifon Ana Kucağı Gündüz Bakımevinde ‘Miniklerin Gözünden Atasözleri ve Deyimler’ etkinliği düzenlendi.

Merzifon Ana Kucağı Gündüz Bakımevinde ‘Miniklerin Gözünden Atasözleri ve Deyimler' etkinliği düzenlendi. 5 Yaş Kelebekler sınıfının minik öğrencileri, atasözü ve deyimleri algıladıkları gibi tasarladı.


Deyimler ve atasözleri açısından Türkçe, oldukça zengin bir dil. Fakat deyimleri öğrenmek ve anlamlarına uygun kullanmak biraz zor. Bu sebeple Ana Kucağı Gündüz Bakımevindeki çocukların deyimler ile atasözlerini daha iyi kavrayabilmeleri, soyut kavramları öğrenmeleri için 2 ve 3 boyutlu somutlaştırma çalışmaları yapıldı.


Bu çalışmalarla minik öğrenciler, deyim ve atasözlerini aileleri ile birlikte tasarladı. Deyim ve atasözlerinin anlamalarını eğlenerek öğrenen minikler, arkadaşlarına bir sunum yaptı. Ayrıca proje kapsamında öğrenciler, üretici ve soyut düşünme becerilerini geliştirdi.

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