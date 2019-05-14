Minikler hem eğleniyor hem de trafik kurallarını uygulamalı öğreniyor

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü içerisinde led TV, ses sistemi ve çok boyutlu öğrenme materyalleri bulunan 'Trafik Eğitim Aracı'nı hizmete sokarak, trafik kurallarını miniklere uygulamalı olarak öğretiyor. Bu kapsamda anaokullarını ziyaret eden Trafik Eğitim Aracı trafik kurallarını eğlenceli hale getirerek miniklere öğretiyor.

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Dr. Hikmet Develi Anaokulu öğrencilerine trafik kurallarını uygulamalı, 'Trafik Eğitim Aracı'yla öğretiyor.

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünden Polis Memuru Mustafa Şahin, “Son dönemde özellikle teknolojik anlamda önemli gelişmeler ve önemli değişim yaşanmakta. Bunun da doğrudan ve dolaylı olarak pek çok konuya da etkisi olmakta. Özellikle de eğitim alanındaki bu değişimleri trafik alanındaki eğitimlere entegre edebilme adına ve trafik yönünden eğitimleri dört duvar arasından çıkartarak, daha geniş alanlarda, daha geniş kitlelere hitap edebilme adına İl Emniyet Müdürümüz Fahri Bulut'un destekleri ile birlikte bir araç tasarlandı. Bu aracın dış kısmında bir giydirme var. Trafikte önem arz eden konular tabi burada işlenmiş durumda. Ama aracımızın farklı kılan özelliklerden biri içerisindeki teknik donanımla alakalı. Aracın iç kısmında bir led TV'miz var, aynı zamanda bir ses sistemi, bir anfi barı var. Çok geniş kitlelere hitap edebilmek bu noktada mümkün. Aynı zamanda led TV çok kısa bir sürede internete bağlanabiliyor ve dünya üzerinde trafikle alakalı herhangi bir olguyu örneklendirebilmek, çocuklara izletebilmek bu noktada mümkün oluyor. Amasya İl Emniyet Müdürlüğü ülkemizde trafik noktasında, trafik eğitimleri noktasında farklı çalışmalarla birlikte bu etkinliklerine devam etmekte" dedi.

Trafikte özellikle küçük yaşlardan itibaren eğitimlerin önemli olduğunu belirten Şahin, "Ne yazık ki günümüzde, ülkemizde trafik önemli bir tehlike. Geçen sene 7 bin 427 insanımız sadece geçen sene hayatını kaybetti. Buradaki en önemli eksiklerden bir tanesi eğitim. Çocuklarımız ilk olarak anne-babayı rol almakta, model almakta. Ancak yetersiz anlamda trafik eğitimi olan bu kitlenin de bu çocuklara olumlu örnekler teşkil etmesi mümkün olmuyor. Bundan dolayı da bu eğitimlerin küçük yaşlardan itibaren mutlak suretle verilmesi gerekiyor” diye konuştu.

Minikler, polis amcalarına sarılarak, teşekkür etti.