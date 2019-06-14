Minikler, lösemili çocuklar için “yaşama el ver”diler

Toplumsal bilinci artırmak ve sosyal farkındalık oluşturmak adına öğretmenleri Sevilay Çekin ile Lösemili Çocuklar Vakfı tarafından başlatılan “Yaşama el ver çünkü LÖSEV hayat kurtarır” kampanyasına destek oldular. Okul öğretmenleri tarafından hazırlanan renkli boyalara her öğrenci ellerini batırarak okul bahçesine hazırlanmış olan beyaz kumaşa ellerini bastırıp kardeşlik ağını oluşturturdular. Etkinliğe severek katılan Meraklı Minikler sınıfı öğrencilerine okulun tüm öğretmenleri ve öğrencileri de katıldı.

4 yaş sınıfı öğretmeni Zehra Korkmaz, “Çalışma çok güzel, öğrencilerimizin bu yaşta yardımlaşmanın ve birlikteliğin önemini kavrıyorlar. Sevilay öğretmenimle burada bu çalışmayı yapmaktan hepimiz mutlu olduk” dedi.

Meraklı Minikler Sınıfı öğrencilerden İklim Pekşen, “Öğretmenimiz uzaklarda hastanede yaşayan çocuklar olduğunu ve okula zaman zaman gidemediklerini söyledi. Onlar için resimler yaptık ve gönderdik. Ellerimizin izini de yolladık, kendilerini yalnız hissetmesinler biz onları çok seviyoruz” diye konuştu.

Amaçlarının her zaman topluma duyarlı bireyler yetiştirmek olduğunu söyleyen Meraklı Minikler sınıf öğretmeni Sevilay Çekin ise, “Sınıfımda her ay belli bir yardım kuruluşunu anlatıyorum. Bu ay ise LÖSEV'in Yaşama El Ver projesini duyunca, çocukların da birebir katılacağı bir çalışma olması sebebiyle hemen anlattım. Öğrencilerimin yardımlaşma isteği beni çok mutlu etti, severek ve eğlenerek katıldılar. Resimler yaptık ve LÖSEV'li çocuklara gönderdik. Renkli el baskımızın Lösante Çocuk Yetişkin Hastanesinde sergilenecek ve anı niteliğinde kalacak. Bir çocuğun gülümsemesinden daha değerli bir şey yok. Onların gülümsemesinde bizim de bir katkımız oldu ise ne mutlu bize” açıklamasında bulundu.