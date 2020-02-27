Miniklerden alkışlanacak hareket

Amasya'da anaokulu öğrencileri "Değerler Eğitimi" kapsamında saygı ve hoşgörüyü toplu taşıma araçlarında uygulamalı olarak öğrendiler.

Amasya'da toplu taşıma araçlarına binen Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencileri, otobüslerde büyüklerine yer vererek özellikle yaşlı vatandaşlardan takdir topladı. Yolculuk esnasında ellerindeki pankartlarla yaşlı, engelli ya da hamile yolculara karşı toplu taşıma kuralları konusunda farkındalık oluşturmak isteyen öğrenciler, otobüse binen büyüklerine yer vermek için adeta birbirleriyle yarıştı.

"Bundan güzel mutluluk olur mu?"

Otobüse binen vatandaşlardan Tuğrul Şimşek, “Bizim toplumumuzun kültürü olan bu güzelliği bize yaşatanlara çok teşekkür ediyorum. Bu çocuklarımızla gurur duyuyorum. Hastaneden geliyorum, şu anda yerlerini bana verdiler. Bundan güzel mutluluk olur mu? Hepsine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Bir diğer otobüse binen vatandaş Güllü Tankuş, “Bu güzel çocuklarımızın güzel davranışından dolayı teşekkür ederiz. Bu çocukları böyle yetiştiren öğretmenlere de teşekkür ederim” diye konuştu.

“Değerler eğitimine büyük önem vermekteyiz"

Zübeyde Hanım Anaokulu Öğretmeni Ceyda Sözcü, “Değerler eğitimine büyük önem vermekteyiz. Bununla birlikte her ay bir değer alıp, etkinler planlamaktayız. Bu ay ki değerimiz de saygı değeri, bu ay çocuklarımızla birlikte toplu taşıma araçlarına biniyoruz ve toplu taşıma araçlarında nasıl davranmaları gerektiğini yaparak, yaşayarak öğrenmelerini sağlayacağız. Yerinde yaparak, yaşayarak, toplu taşıma araçlarında insanlara saygı göstermenin, yer vermenin ne kadar önemli olduğunu gördüler, birlikte gördük. Çok güzel de tepkiler aldık” ifadelerini kullandı.

"Engellilere, hamilelere ve yaşlılara yer vermeliyiz"

Anaokulu öğrencilerinden Alya Duru Çolakoğlu ise “Ben bu etkinliğe katıldığım için çok mutluyum. Engellilere, hamilelere ve yaşlılara yer vermeliyiz. Şoförün dikkatini dağıtmamalıyız, yanımızda oturanları rahatsız etmemeliyiz. Otobüse çıkarken sırayla çıkmalıyız. İnerken de sırayla inmeliyiz” şeklinde konuştu.

Miniklerin bu etkinliği taktir toplarken, büyükler de miniklere teşekkür etti.