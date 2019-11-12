Miniklerin Atatürk sevgisi el izleriyle, portreye dönüştü

Yaklaşık 200 anaokulu öğrencisi, öğretmenlerinin önderliğinde kendilerine verilen parmak boyası ile ellerini boyayıp 10 metrekarelik bez üzerine minik ellerinin izlerini basıp Atatürk portresine dönüştürdü. Minik öğrencilerin el izleriyle yaptıkları Atatürk portresi okul binasının dış duvarına asıldı, veliler ve çevreden geçenler tarafından ilgi odağı oldu. Minik öğrencilerin aileleri de el izleriyle yapılan Atatürk portresi karşısında duygu dolu anlar yaşadı.

Aileler, duygularını şöyle dile getirdi:

"Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, 'Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır' dediği değerli öğretmenlerimizin ve Ata'mızın minik emanetçileri olan çocuklarımızın, minik elleriyle oluşturduğu Mustafa Kemal Atatürk portresi karşısında duygulanmamak elde değil. Minik eller ne de güzel, ne de anlamlı şeyler yapabiliyor. Doğruluğa, dürüstlüğe ve Atatürk'ün ilkelerine ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde öğretmenlerimize teşekkürlerimizi sunuyor, tebriklerimizi iletiyoruz."