“Misafir kabul etmeyin” uyarısı yapan polisi çaya davet etti

Korona virüs vaka haritasında kırmızı renkteki Amasya'da polisler evleri dolaşıp rastgele ayakkabı sayısı fazla olanların ziline bastı. Vatandaşlardan önlem amacıyla misafir kabul etmemelerini istedi. 66 yaşındaki bir vatandaş polisleri çaya davet etti. O anlar kameralara yansıdı.

Suluova İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis ekipleri mahalle muhtarlarıyla birlikte evleri dolaşıp Korona virüs (Kovid-19) salgınının önlenmesi amacıyla temizlik, maske ve mesafe kurallarına dikkat etmeleri hususunda vatandaşlara hatırlatmalarda bulundu. Polisler, salgının özellikle de ev ziyaretlerinde yayılma riskinin çok yüksek olduğu için bu süreçte misafir kabul etmemelerini istedi.

66 yaşındaki Nuri Sağlam kapıyı açan eşine uyarılarda bulunan polisleri görünce çay içmeye davet etti. Polisler ev ziyaretlerinin yol açacağı tehdidi anlattıkları misafirperver adama salgın sonrası ziyaret etme sözü verdi.