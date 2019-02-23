Mobil Gençlik Merkezi köy okullarındaki 2 bin öğrenciye ulaşacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğünün 2018-2 Gençlik Projeleri Destek programı kapsamındaki proje bünyesinde özel bir minibüsün hazırlandığını belirten Amasya Gençlik Merkezi Müdürü Şahin Gümüş, “8 ay sürecek proje boyunca köy okulları öncelikli olmak üzere gençlik merkezi faaliyetlerine ulaşma imkanı kısıtlı olan çocuklarımızın yaşadığı bölgelere etkinlikler götürülecektir” dedi.

75 gönüllü üniversite öğrencisinin projede aktif rol alacağını anlatan Gümüş, desteğinden dolayı Gençlik ve Spor İl Müdürü Kadir Kılıç'a teşekkür etti.