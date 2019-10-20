Modifiye tutkunlarından Mehmetçiğe destek konvoyu

Amasya'da bir araya gelen 150 kadar modifiye tutkunu ve vatandaşlar, Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiğe destek olmak için konvoy yaptı.

Amasya Tuning Kulüp Başkanı Talip Yeniçeri, “Konvoyun amacı Mehmetçiğimize barış harekatında destek vermek. Manevi olarak buradan mesajımızı iletmek. Bunun için de kendi modifiyeci arkadaşlarımızın tamamını çağırdık. Herkes Türk Bayrağını taktı, geldi. Burada mesajımız, biz sizinleyiz diyebilmek ve bunu da şu anda söylüyoruz Allah'a bin şükür" dedi.

Amasya Tuning Kulüp öncülüğünde Şirin Köprüsü'nde toplanan 150 araçlık konvoyda Türk bayrağını arabasına takan Mehmetçiğe destek için konvoya katıldı. Konvoya katılanlar asker selamı vermeyi de ihmal etmedi.

Modifiye tutkunları ve vatandaşlar, Türk bayraklarıyla şehir turu attıktan sonra destek konvoyunu başladıkları yerde bitirdi.