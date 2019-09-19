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Motor yağı yüklü tır alev alev yandı

Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde motor yağı yüklü tır alev alev yandı.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde motor yağı yüklü tır alev alev yandı.


Edinilen bilgiye göre, İbrahim Kadem'in kullandığı 34 ZM 3183 plakalı tırın lastiğinin patlamasıyla motor yağı yüklü dorse yanmaya başladı. Motor yağlarının etkisiyle büyüyen yangına Gümüşhacıköy Belediyesi itfaiye ekipleri anında müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürülen yangında dorse tamamen yanarken, çekici yangından etkilenmedi.

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