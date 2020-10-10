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Motosiklet hırsızlığı zanlıları yakalandı

Amasya’nın Merzifon ilçesinde motosiklet hırsızlığı olayıyla ilgili 3 zanlıdan 2’si yakalandı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde motosiklet hırsızlığı olayıyla ilgili 3 zanlıdan 2'si yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, 3 hırsızlık zanlısı, Sofular Mahallesinde bir şahsa ait motosikleti çalarak Suluova ilçesine götürdü.


3 şahıstan E.Ç ve E.B, Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Suluova ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.


Merzifon'a getirilen E.Ç. ve E.B., emniyetteki işlemlerinin ardından Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.


Diğer şahsı ise yakalama çalışmaları devam ediyor.

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