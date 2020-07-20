Motosiklet yolun ortasında alev alev yandı

Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde seyir halindeki motosiklet aniden alev aldı.
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde seyir halindeki motosiklet aniden alev aldı. İtfaiye ekipleri yanan aracı kısa sürede söndürdü.
Gümüşhacıköy ilçesinde Hükümet Konağı karşısındaki caddede üzerinde 2 kişinin bulunduğu seyir halindeki motosiklet birden yanmaya başladı. Motosikletin üzerinde bulunan 2 kişi yanan motosikleti bırakarak kaçtı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. İtfaiye ekiplerine esnafta hortum ile su tutarak destek verdi.