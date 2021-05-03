Muafiyetler suiistimal edilmemesi için denetim yapıldı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde tam kapanma sürecinde muafiyetlerin suiistimal edilmemesi için denetimler yapılıyor.

Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınının kontrol altına alınması için uygulanan 17 günlük tam kapanma sürecinin 4. gününde ilçedeki çeşitli bölgelerde faaliyetlerini sürdüren polis kontrol noktalarına ziyarette bulundu.

Yaz aylarına daha güvenli bir şekilde ulaşabilmek adına uygulanan 17 günlük tam kapanma döneminde Kaymakam Demirkale, Cumhuriyet Meydanı'nda durdurulan araçlardaki şahıslara görev belgelerini sordu. Korona virüs nedeniyle birçok insanın, sağlıkçı ve vatandaşın hayatını kaybettiğini dile getiren Demirkale, bu mücadeleye gönülden destek verilmesi gerektiğini belirterek muafiyetlerin suiistimal edilmemesi için hassasiyet beklediklerini söyledi. Şehir merkezimizde faaliyetlerini sürdüren iş yerlerini de ziyaret eden Kaymakam Demirkale, korona virüs tedbir ve uygulamalarına yönelik incelemelerde bulundu.

Genci yaşlısı herkesten salgını kontrol altına alabilmek için uygulanan kısıtlama ve kurallara tam destek vermesini isteyen Demirkale'ye denetimlerinde İlçe Emniyet Müdür Sunay Öztürk ve İlçe Jandarma Komutanı Erbil Terbıyık eşlik etti.