Mısır'ın seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammet Mursi'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesinin ardından Amasya'da Sultan II. Beyazıt Külliyesi'nde öğle namazına müteakip gıyabi cenaze namazı kılındı.

Öğle namazından çıkan vatandaşlar, cami avlusunda Mursi için kılınacak gıyabi cenaze namazı öncesi tekbirler getirdi, "Muhammed Mursi yolun yolumuz" şeklinde sloganlar attı.

Gıyabi cenaze namazını kıldıran Amasya İl Müftüsü Abdülkadir Keşvelioğlu, “Beraberindeki dava arkadaşlarıyla beraber zindanlara atılmış, idam cezasına mahkûm edilmiştir, dün itibariyle de vefat etmiştir. Türk halkı, bizler biliyor ve şahitlik ediyoruz ki Mursi inandığı hak dava uğruna şehit olmuştur. Yine biliyor ve inanıyoruz ki, şehitler ölmez onlar Rabb'leri katında çeşitli nimetlerle rızıklandırılmaktadırlar. Tarih ona ve arkadaşlarına bu zulmü reva gören diktatörleri asla unutmayacaktır. Firavun'un varisleri şunu bilsinler ki, Mursi'nin o cesur yüreği ve mücadele ruhu, doğacak yeni Musalara ilham kaynağı olacaktır. Bu vesile ile Mısır halkına ve tüm Müslümanlara başsağlığı dileğimle Muhammed Mursi'ye Cenab-ı Hakk'tan Rahmet niyaz ediyorum. Ruhu şad, mekânı cennet olsun” dedi.

Konuşmanın ardından Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı. Namaza çok sayıda vatandaş katıldı.