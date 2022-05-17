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Nesli tehlike altındaki ‘Anadolu vaşağı' görüntülendi

Türkiye’de nesli tehlike altında olup ‘ormanın hayaleti’ diye adlandırılan Anadolu vaşağı, ormanlık alanda görüntülendi.

Türkiye'de nesli tehlike altında olup ‘ormanın hayaleti' diye adlandırılan Anadolu vaşağı, ormanlık alanda görüntülendi.


Amasya Orman Bölge Müdürlüğü, görülmesi ve yakalanması en zor hayvanlardan birisi olan ‘Anadolu vaşağı'nın görüntülerini ‘Anadolu vaşağı Çorum ormanlarında avlanıyor' başlığıyla sosyal medya hesabında paylaştı.


Paylaşımda, “Ormanlarımız tüm canlı yaşamı için hayati önem taşıyor, yaban hayatına evsahipliği yapıyor” şeklinde mesajlar da aktarıldı.

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