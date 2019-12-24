Ocakta kaçak alkol kaynatırken yakalandı

Edinilen bilgiye göre, merkez ilçeye bağlı bir köyde kaçak alkol üretimi ve satışı yapıldığı duyumu alınması üzerine istihbari çalışma sonrası Amasya Sulh Ceza Hakimliğinden alınan karar neticesinde 3 adrese yönelik eş zamanlı arama faaliyeti icra edildi. Yapılan adli arama neticesinde şüpheli şahıs sahte alkollü içki/rakı damıtımını yaptığı esnada suçüstü yakalandı. 550 litre kaçak alkol ile 1 adet rakı yapımında kullanılan bakır damıtma düzeneğinin ele geçirildiği operasyonda şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Bu operasyonla birlikte Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yılbaşı öncesi 2 hafta içinde ele geçirdiği kaçak alkol miktarı toplam 5 bin 510 litre oldu.