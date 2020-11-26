Oda başkanı 2 aracını korona virüsle mücadeleye tahsis etti

Salgınla mücadelede en ön cephede görev yapan sağlık çalışanlarına destek olunması gerektiğini ve bu kapsamda iki aracı sürücüleriyle birlikte hizmete sunduklarına değinen Turgut Aksu, “Devletimiz ihtiyaç gördüğü ve emir olduğu sürece tüm araçlarımız hizmete hazırdır” ifadelerini kullandı.

Aksu, ayrıca vatandaşlardan maske, mesafe ve temizlik hususlarında hassasiyet göstermelerini istedi.