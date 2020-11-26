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Oda başkanı 2 aracını korona virüsle mücadeleye tahsis etti

Suluova Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Turgut Aksu, firmasına ait iki aracı korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele faaliyetlerinde kullanılmak üzere Suluova İlçe Sağlık Müdürlüğü hizmetine tahsis ettiğini açıkladı.


Salgınla mücadelede en ön cephede görev yapan sağlık çalışanlarına destek olunması gerektiğini ve bu kapsamda iki aracı sürücüleriyle birlikte hizmete sunduklarına değinen Turgut Aksu, “Devletimiz ihtiyaç gördüğü ve emir olduğu sürece tüm araçlarımız hizmete hazırdır” ifadelerini kullandı.


Aksu, ayrıca vatandaşlardan maske, mesafe ve temizlik hususlarında hassasiyet göstermelerini istedi.

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