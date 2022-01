Oflu: "Emeksiz değer, değersiz emek olmaz"

Amasya Orman Bölge Müdürü Halil Oflu tarafından işletme müdürlükleri ziyaret edilip 2022 yılı iş programı ve planlarına yönelik brifing alınmaya devam edildi.

Bölge Müdürü Halil Oflu, Bölge Müdür Yardımcıları Gültekin Şenlikoğlu, Rıdvan Kalelioğlu OYM Şube Müdürü Engin Keleş, Bilgi Sistemleri Şube Müdürü Mehmet Sandalcı beraberliğinde Taşova'ya gelişlerinde İşletme Müdürü Levent Morkan ve teknik ekip tarafından karşılanarak 2022 yılı iş programının işlendiği toplantı gerçekleştirildi.

İşletme Müdürü Levent Morkan tarafından yapılan genel bir bilgilendirmenin ardından İşletme Şefleri tarafından şeflik bazında hazırlanan yıllık iş programları ve izlenecek yol haritası anlatıldı. 2021 yılı programında belirlenen hedeflere ulaşılması nedeniyle kazanılan başarıya üstün performans göstererek katkı sağlayan personele teşekkür belgeleri verildi.

Toplantının sonunda konuşan Bölge Müdürü Halil Oflu, "Ormancılık mesleğinin bilgi ve birikimlerine sahip, işini seven, genç ve dinamik bir ekibe sahibiz. 2022 yılı İş programımız belli, yıllık planımız hazır, sorumluluk bölgemizdeki ormanların ihtiyaç ve gereksinimini biliyor ve bu yönde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Diktiğiniz her fidanın, serptiğiniz her tohumun topraklarımızı bereketlendireceğini suyumuzu berraklaştıracağını ciğerlerimize çektiğimiz havayı temizleyeceğini ve her canlı türünün yaşamına dokunacağını unutmayınız. Emeksiz değer, değersiz emek olmaz. Emek verin, değer katın. Yıllar geçse de üzerinden ortaya koyduğunuz hizmetlerinizle adınızdan söz ettirin” ifadelerini kuulandı.