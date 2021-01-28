Oflu: “Kendisine faydası olmayanın başkasına da faydası olmaz”

Amasya Orman Bölge Müdürü Halil Oflu, personeline uyarılarda bulunarak, "Kendisine faydası olmayanın başkasına da faydası olmaz. Teşkilatımız ve bölgemiz bizlerden güzel hizmetler bekliyor" dedi.

2020 yılında olduğu gibi 2021 yılı iş programları doğrultusunda yürütülecek ormancılık faaliyetlerinin yüzde 100 gerçekleşmesi için Bölge Müdürü Halil Oflu tarafından işletme müdürlükleri ziyaret edilerek brifing alınmaya devam ediliyor. Bölge Müdürü Halil Oflu, Bölge Müdür Yardımcısı Gültekin Şenlikoğlu, OYM Şube Müdürü Engin Keleş beraberliğinde Taşova'da İşletme Müdürü Levent Morkan ve teknik ekip tarafından karşılanarak 2020 gerçekleşmelerinin değerlendirildiği ve 2021 yılı iş programının işlendiği toplantı yapıldı.

İşletme Müdürü Levent Morkan tarafından yapılan genel bir bilgilendirmenin ardından işletme şefleri tarafından şeflik bazında hazırlanan yıllık programları ve izlenecek yol haritası sunu eşliğinde anlatıldı. Toplantının sonunda Amasya Orman Bölge Müdürü Halil Oflu tarafından 2020 yılı programında belirlenen hedeflere ulaşılması nedeniyle başarıya katkısı olan personele teşekkür belgeleri verildi.

Toplantının sonunda konuşan Bölge Müdürü Oflu, “Kendinizi geliştirin. Her gün kitap okuyun, mevcut becerilerinizi geliştirin, Kendinizi tanıyın, eksiklerinizi görüp bu yanınızı güçlendirin, erken kalkın, iyi alışkanlıklar ve güzel dostluklar edinin. Zor insanlarla başa çıkmayı öğrenin. Arkadaşlarınızdan bir şeyler öğrenin ve öğretin. Kendinize büyük hedefler koyun ve bu hedeflere ulaşmak için özveri ve uğraş verin. Kendisine faydası olmayanın başkasına da faydası olmaz. Teşkilatımız ve bölgemiz bizlerden güzel hizmetler bekliyor. Tüm ekip arkadaşlarımıza güveniyor, 2021 yılının hepimiz için sağlıklı huzurlu, mutlu başarılı ve bereketli bir yıl olmasını diliyorum” diye konuştu.