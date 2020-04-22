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Öğrenciler, bayramı coşkuyla karşılıyor

Merzifon Atatürk Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını coşkuyla karşılıyor.


Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla Merzifon Atatürk Bilim ve Sanat Merkezi Türkçe Öğretmeni Ayfer Turan Doluel ve Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Ömer Köylü'nün destekleriyle Destek-1 grubu öğrencileri, evlerinden okudukları şiirleri videoya kaydederek bayram coşkusuna ortak oldu.


23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Merzifon Atatürk Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Hasan Satılmışoğlu, etkinlikte emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

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